Прокуратура Крыма расследует более 60 производств за нарушение прав человека

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Суббота, 13 мая 2017, 14:53

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила более 60 уголовных производств по фактам нарушений прав человека в оккупированном Крыму, в которых потерпевшими выступают более 150 граждан.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, передает Укринформ.

"Мы не оставляем без внимания все эти факты. Прокуратура Автономной Республики Крым в настоящее время осуществляет процессуальное руководство в более чем 60-ти уголовных производствах по фактам нарушений прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Крыма и в них потерпевшими выступают более 150 украинских граждан", - сообщил Мамедов.

По его словам, прокуратура собирает доказательства о незаконных действиях так называемых правоохранительных органов, созданных в Крыму после оккупации в 2014 году.

"Речь идет о приобщении к материалам производства процессуальных документов, согласно которым наших граждан незаконно лишают свободы, ограничивают в других основных правах и свободах, закрепленных Конституцией Украины. По всем указанным уголовным производствами допрошено более 50 свидетелей", - отметил прокурор АРК.

Он подчеркнул, что к материалам этих уголовных производств привлекается большое количество информации из сообщений в СМИ, а также материалы по результатам работы с общественными, правительственными и международными организациями.

Как рассказал Мамедов, невозможность проведения прокуратурой АРК следственных действий непосредственно в Крыму компенсируется работой размещенного на сайте прокуратуры АРК реестра фактов нарушений прав и свобод граждан Украины на территории Крыма.

"Этот сайт уникален тем, что любой человек может зайти на него и дополнить его своими фактами. Пользуясь случаем, хотел бы попросить свидетелей и жертв преступлений, имеющих документы, фото- и видеоматериалы, которые могут быть использованы в качестве материалов уголовного производства по фактам нарушений прав человека в Крыму, обратиться к нам в прокуратуру", - сказал Мамедов.

Темы: Крым права человека прокуратура
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