Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Криму розслідує більше 60 проваджень за порушення прав людини

Субота, 13 травня 2017, 14:53

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила понад 60 кримінальних проваджень за фактами порушень прав людини в окупованому Криму, в яких потерпілими виступають понад 150 громадян.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, передає Укрінформ.

"Ми не залишаємо без уваги усі ці факти. Прокуратура Автономної Республіки Крим наразі здійснює процесуальне керівництво у більш ніж 60-ти кримінальних провадженнях за фактами порушень прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території Криму і в них потерпілими виступають більше, ніж 150 українських громадян", - повідомив Мамедов.

За його словами, прокуратура збирає докази про незаконні дії так званих правоохоронних органів, що створені у Криму після окупації в 2014 році.

"Йдеться про залучення до матеріалів провадження процесуальних документів, згідно з якими наших громадян незаконно позбавляють свободи, обмежують в інших засадничих правах і свободах, закріплених Конституцією України. За всіма зазначеними кримінальними провадженнями допитано понад 50 свідків", - зауважив прокурор АРК.

Він підкреслив, що до матеріалів цих кримінальних проваджень залучається велика кількість інформації з повідомлень у ЗМІ, а також матеріали за результатами роботи з громадськими, урядовими та міжнародними організаціями.

Як розповів Мамедов, неможливість проведення прокуратурою АРК слідчих дій безпосередньо у Криму компенсується роботою розміщеного на сайті прокуратури АРК реєстру фактів порушень прав та свобод громадян України на території Криму.

"Цей сайт унікальний тим, що будь-яка людина може зайти на нього і доповнити його своїми фактами. Користуючись нагодою, хотів би попросити свідків та жертв злочинів, які мають документи, фото- та відеоматеріали, що можуть бути використані в якості матеріалів кримінального провадження за фактами порушень прав людини у Криму, звернутися до нас у прокуратуру", - сказав Мамедов.

Теми: Кримправа людинипрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: