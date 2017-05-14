Под Минском стоит подпись Путина, его можно судить – Порошенко

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Воскресенье, 14 мая 2017, 16:57

Под Минскими соглашениями стоит подпись президента РФ Владимира Путина, это дает возможность привлечь его к ответственности.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы не можем достичь мира только потому, что Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Они позволяют идти в суд и привлекать преступника к ответственности", - сказал он.

По его мнению, ситуация в Украине отличается от ситуации в Сирии, Осетии или Приднестровье тем, что под соглашениями стоит подпись РФ.

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии - под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности", - заявил Порошенко.

Он убежден, что альтернативы Минским соглашениям пока нет. Порошенко заявил, что благодаря этим соглашениям удалось остановить наступление на позиции ВСУ в сентябре 2014 года и добиться введения санкций против России.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Порошенко
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