В КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд

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Понедельник, 15 мая 2017, 03:36

Последний запуск ракеты Северной Кореи был успешным испытанием нового типа ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна, пишет AFP.

В воскресенье был осуществлен запуск "недавно разработанной стратегической баллистической ракеты среднего и дальнего радиуса, Hwasong-12", заявили в информационном агентстве ЦТАК, добавив, что лидер Ким Чен Ын "лично руководил тестовым запуском нового типа ракеты".

В КНДР также заявили, что испытание было проведено с целью проверить технические детали и характеристики ракеты, способной нести мощную и большую ядерную боеголовку, а также подтвердить надежность ракетного двигателя новой разработки.

Сообщается, что ракета достигла высоты 2111,5 километров, пролетела 787 километров и упала, как уверяет агентство, в точном месте назначения.

Как известно, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море на расстоянии около 100 км от российской Владивостока.

США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против КНДР в связи с запуском ракеты.

Также это испытание будет вынесено на обсуждение Совета Безопасности ООН 16 мая.

Темы: Северная Корея ядерное оружие
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