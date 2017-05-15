В КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд

Последний запуск ракеты Северной Кореи был успешным испытанием нового типа ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна, пишет AFP.

В воскресенье был осуществлен запуск "недавно разработанной стратегической баллистической ракеты среднего и дальнего радиуса, Hwasong-12", заявили в информационном агентстве ЦТАК, добавив, что лидер Ким Чен Ын "лично руководил тестовым запуском нового типа ракеты".

В КНДР также заявили, что испытание было проведено с целью проверить технические детали и характеристики ракеты, способной нести мощную и большую ядерную боеголовку, а также подтвердить надежность ракетного двигателя новой разработки.

Сообщается, что ракета достигла высоты 2111,5 километров, пролетела 787 километров и упала, как уверяет агентство, в точном месте назначения.

Как известно, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море на расстоянии около 100 км от российской Владивостока.

США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против КНДР в связи с запуском ракеты.

Также это испытание будет вынесено на обсуждение Совета Безопасности ООН 16 мая.