Послы G7 обеспокоены законопроектом, который представляет угрозу НАБУ

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Понедельник, 15 мая 2017, 16:11

Послы стран Большой семерки обеспокоены возможным принятием законопроекта №6220, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 обеспокоены содержанием проекта закона №6220, который представляет риск для борьбы с коррупцией", - написал Ла Чечилия.

Дипломат отметил, что послы G7 считают нужным провести консультации с отечественными и международными акционерами, прежде чем рассматривать законопроект в Верховной Раде.

Напомним, в НАБУ заявляют, что принятие законопроекта позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро и может перечеркнуть значительные достижения правоохранительной системы Украины на протяжении последних лет.

Обеспокоенные этим законопроектом и активисты. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что законопроект, который вносит изменения в УПК о внесении сведений в ЕРДР и оснований закрытия уголовного производства, запретит НАБУ расследовать уголовные дела, если расследование по тем же обстоятельствам открыли и закрыли другие правоохранительные органы.

Европейская правда

Темы: НАБУ ЕС
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