Посли G7 стурбовані законопроектом, який становить загрозу НАБУ

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Понеділок, 15 травня 2017, 16:11

Посли країн Великої сімки стурбовані можливим схваленням законопроекту №6220, який, як заявляють у НАБУ, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Про це у своєму Twitter написав посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Посли G7 стурбовані змістом проекту закону №6220, який становить ризик для боротьби з корупцією", - написав Ла Чечіліа.

Дипломат зазначив, що посли G7 вважають за потрібне провести консультації з вітчизняними та міжнародними акціонерами, перш ніж розглядати законопроект у Верховній Раді.

Нагадаємо, у НАБУ заявляють, що ухвалення законопроекту дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро та може перекреслити найвагоміші здобутки правоохоронної системи України впродовж останніх років.

Стурбовані цим законопроектом і активісти. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект, який вносить зміни до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження, заборонить НАБУ розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи.

Європейська правда

Теми: НАБУ ЄС
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