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Активісти: ВР може наступного тижня встановити контроль ГПУ над НАБУ

П'ятниця, 12 травня 2017, 12:45

Прийняття коаліційного законопроекту N6220, який наступного тижня має розглядати ВР, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над Національним антикорупційним бюро.

Про це пише у своєму блозі на "Українській правді" Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ.

За його словами, законопроект, який вносить зміни до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження, заборонить НАБУ розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи.

"У першу чергу проект N6220 рятує не підприємців, а дупи "елітних" корупціонерів та їх прокурорських друзів. Так, ГПУ чи СБУ достатньо буде лише відкрити кримінальну справу щодо корупційних дій і швиденько закрити її після формального розслідування. І тоді НАБУ не матиме права розслідувати ті самі обставини та/або муситиме закрити своє власне провадження", - вважає Шабунін.

Окрім того, на думку Шабуніна, НАБУ буде змушене закривати справу, якщо вона вже раніше була закрита за цими ж фактами.

"Єдиний спосіб виправити це – передбачити, що норми N6220 про підстави закриття проваджень не поширюватимуться на справи, підслідні НАБУ", - підсумовує Шабунін.

Правки до законопроекту розглядатимуть 17 травня. За словами Шабуніна, голосувати за нього можуть уже наступного дня.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУГенпрокуратура
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