Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 24 мая

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание 24 мая в Минске.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента Украины Дария Олифер.

"24 мая", - ответила она на вопрос о дате следующего заседания.

По итогам заседания ТКГ в понедельник Олифер сообщила, что украинская сторона настаивает на немедленном согласовании списка граждан, отказавшихся от перемещения на Донбасс в рамках обмена заложниками, и согласовании даты их освобождения.