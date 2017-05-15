Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 24 мая

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Понедельник, 15 мая 2017, 21:46

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание 24 мая в Минске.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента Украины Дария Олифер.

"24 мая", - ответила она на вопрос о дате следующего заседания.

По итогам заседания ТКГ в понедельник Олифер сообщила, что украинская сторона настаивает на немедленном согласовании списка граждан, отказавшихся от перемещения на Донбасс в рамках обмена заложниками, и согласовании даты их освобождения.

Темы: Минские соглашения
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