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Боевики сомневаются, что верифицированные не хотят к ним возвращаться

Понедельник, 15 мая 2017, 20:13

Представители ОРДЛО высказали сомнение в нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, основным вопросом повестки дня ТКГ в понедельник были итоги верификации лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения украинских заложников.

Уже известно, что несколько сотен человек не желают перемещаться на территорию ОРДЛО.

Олифер отметила, что украинская сторона настояла на участии омбудсмена Валерии Лутковской и в заседании гуманитарной подгруппы, и в заседании Трехсторонней контактной группы.

"Все стороны подчеркнули: проделана огромная работа, в которой принимали участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена и несколько матерей тех, кто находится в украинских пенитенциарных учреждениях. Опрос состоялся в соответствии с международными стандартами, были досконально соблюдены как конфиденциальность, так и нормы международного гуманитарного права", - написала Олифер на Facebook.

Она напомнила, что верификация состоялась с 28 апреля по 12 мая, за это время группа проехала более 14 тысяч километров, была в 20 регионах Украины, посетила 37 пенитенциарных заведений.

Таким образом, процесс верификации лиц, права которых процесуально ограничены, завершен.

Украинская сторона настаивает на немедленном согласовании списков и конкретизации даты освобождения людей.

"Представители ОРДЛО высказали сомнение в желании/нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. В качестве жеста доброй воли госпожа Лутковская проверит эту информацию и даст свое заключение. Окончательные результаты будут обработаны ОБСЕ", - отметила Олифер.

Украинская правда

Темы: пленные
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