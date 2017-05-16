Неизвестные жестоко избили николаевского депутата от "Самопомочи" – Березюк
Неизвестные отправили в реанимацию депутата Николаевского горсовета от "Самопомочи" Вячеслава Апанасенко.
Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.
"Вчера поздно вечером был грубо и жестоко избит депутат Николаевского городского совета от "Самопомочи" Вячеслав Апанасенко. Сегодня он в реанимации", - заявил депутат.
По его словам, перед этим Апанасенко в течение недели получал угрозы.
Березюк призвал правоохранительные органы немедленно расследовать этот инцидент.
Согласно информации на сайте горсовета, Апанасенко родился в 1971 году, работает в ООО "Роппонги", беспартийный.
Как сообщалось со ссылкой на главу Сумской ОГА Николая Клочко, ранее в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Евгений Кизилов, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.