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Нападение на сумского депутата квалифицировано как "покушение на убийство"

Понедельник, 15 мая 2017, 15:51

Прокуратура дала более жесткую квалификацию действиям нападающих, которые жестоко избили депутата Сумского городского совета Вячеслава Калиниченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По ее данным, учитывая характер, механизм и орудие избиения, теперь злоумышленникам инкриминируется не "хулиганство", как раньше, а "незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц".

Досудебным расследованием установлено, что 14 мая около 22:30 в Сумах, когда депутат возвращался домой с автостоянки, двое неизвестных мужчин без каких-либо объяснений нанесли ему около 12 ударов металлическими трубами по всему телу. Произошло это возле дома по ул. СКД. После избиения преступники скрылись.

Для оперативного раскрытия данного преступления создана межведомственная рабочая группа.

Как сообщалось, ранее глава Сумской ОГА Николай Клочко написал в Facebook, что в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он в тяжелом состоянии госпитализирован.

Украинская правда

Темы: Сумыкриминалпрокуратура
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