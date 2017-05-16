У одного из руководителей "Демальянса" обыск, изъяли технику

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Вторник, 16 мая 2017, 11:37

У одного из руководителей "Демальянса" Максима Черкасенко проводят обыск, изымают технику и документы.

Обыск проводят следователи Главного следователя управления Национальной полиции на основании решения Печерского райсуда Киева.

Как сообщает Алексей Гриценко в Facebook, адвокатов не пускали – им пришлось перелезать через забор.

Депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук присутствуют в этом помещении. Лещенко ведет трансляцию из помещения, в котором также находятся понятые.

Обыск начался около 7:30. Адвокаты прибыли на место событий около 8:20.

Черкасенко сказал, что в ордере на арест не указан номер квартиры, а дом трехквартирный. "Следователи начали ломиться в квартиру моих родителей, это стресс для них", – сказал он.

По словам Черкасенко, следователи сперва не давали ему возможности снимать. У него и жены сразу забрали телефон, а потом ноутбуки, айпеды, все носители информации.

Он сообщил, что правоохранители скопировали всю внутрипартийную документацию, а также почитали внутреннюю переписку членов "Демальянса".

В постановлении суда говорится о том, что следователям нужно изъять технику по делу о вмешательстве в работу электронных торгов "Сетам", где работает жена Максима Черкасенко.

Черкасенко допускает, что это дело могли использовать как повод для обыска.

Люди, назвавшиеся понятыми, говорят, что их пригласили наблюдать за процессуальными действиями на Петровке.

Позже в полиции заверили, что работа "Демальянса" следователей не интересует, потому информацию о работе партии не изымали.

Суд разрешил киберполиции провести обыск у Т. Стахановой, о Черкасенко в документе речь не идет.

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция
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IP: 109.95.50.---Vol16.05.2017 14:18
Сыщики - олигархята –учатся порхать…

Позор и презрение олигархической власти Украины.
Народ Украины, освободившийся от гитлеровского фашизма, освободится и от порошенковского олигархизма.

Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация", сын Вологжанинова Ивана Николаевича, погибшего на фронте 06. 01. 1942.
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