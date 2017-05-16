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В полиции заверили, что работа "Демальянса" следователей не интересует

Вторник, 16 мая 2017, 13:08

Во время обыска в помещении одного из руководителей партии "Демальянс" Максима Черкасенко информацию о работе этой партии не изымали.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Работа "Демальянса" следователей не интересует, поэтому такая информация (о ней) не изымается", – заявил он.

Тракало со ссылкой на данные Главного следственного управления Нацполиции объяснил, что обыск проводился по делу о вмешательстве в информационные системы Министерства юстиции.

Он подчеркнул, что в разрешении Печерского райсуда Киева речь шла не о Максиме Черкасенко. Согласно документу, киберполиции позволили провести обыск у Т. Стахановой в селе Новоселки Киевской области в связи с несанкционированным вмешательством в работу ГП "Сетам".

"Неустановленные лица незаконно вмешались в работу информационных систем Министерства юстиции. Путем незаконного доступа к программе, задействованной в торгах движимым и недвижимым имуществом, система выбирала заранее определенного победителя, даже если его предложение было не лучшим", – сказал Тракало.

"Изымаются документы и оборудование, на котором сохранилась информация о сговоре лиц, которые организовали вмешательство в информационные системы Минюста", – добавил он.

Производство открыто по ч. 2 ст 361 УКУ – несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Количество обысков по этому делу в полиции не называют, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что около 7:30 утра во вторник, 16 мая, начался обыск в помещении, где живет один из руководителей партии "Демальянс" Максим Черкасенко. У него и его жены изъяли все гаджеты, ноутбуки и носители информации.

По словам Черкасенко, правоохранители скопировали и внутрипартийную документацию.

Депутат Сергей Лещенко отметил, что при обыске изъяли компьютеры Черкасенко и супруги. "В них были установлены мессенджеры. Для справки: Черкасенко отвечает в партии за фандрайзинг", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

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Темы: полицияпартии
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