Порошенко ввел санкции на российские СМИ на три года

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Вторник, 16 мая 2017, 12:08

Президент Петр Порошенко подписал указ о ведении санкций в отношении ряда российских СМИ.

Речь идет о ТВ Центр, РБК, ВГТРК, НТВ, канал "Звезда", ТНТ, КТ Москва, "Россия Сегодня", РЕН ТВ и еще нескольких местный российских СМИ.

Отмечается, что санкции против этих компаний введены сроком на три года.

Среди санкций: 1) блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; 2) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; 3) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия
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