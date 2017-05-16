Порошенко ввел санкции на российские СМИ на три года

Президент Петр Порошенко подписал указ о ведении санкций в отношении ряда российских СМИ.

Речь идет о ТВ Центр, РБК, ВГТРК, НТВ, канал "Звезда", ТНТ, КТ Москва, "Россия Сегодня", РЕН ТВ и еще нескольких местный российских СМИ.

Отмечается, что санкции против этих компаний введены сроком на три года.

Среди санкций: 1) блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; 2) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; 3) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Украинская правда