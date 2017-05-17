Трамп просил Коми закрыть расследование против Флинна - СМИ

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Среда, 17 мая 2017, 01:42

Президент США Дональд Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

Об этом идет речь в служебной записке бывшего директора ФБР, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что встреча Трампа с тогда еще директором ФБР Коми состоялась в феврале в Овальном кабинете. Тогда президент попросил Коми прекратить расследование в отношении своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

 "Я надеюсь, вы сможете оставить это", — сказал, согласно записке, Трамп директору ФБР.

Существование такой просьбы, является четким доказательством того, что президент пытался непосредственно повлиять на расследование Минюста и ФБР о связях Трампа с Россией, пишет издание.

Коми написал эту служебную записку сразу после указанной встречи, которая состоялась на следующий день после ухода Флинна в отставку. Коми распространил записку среди чиновников ФБР и приближенных соратников.


Как сообщает The Guardian, Белый дом заявил, что Трамп никогда не просил Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, в том числе и относительно Флинна. В Минюсте от комментариев отказались.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Темы: Трамп США Росcия
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