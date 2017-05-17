В ГПУ настаивают, что сообщение о подозрении Бойку не составлялось

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Среда, 17 мая 2017, 02:24

В генпрокуратуре утверждают, что за содействие в реализации "схемы Курченко" в отношении депутата Юрия Бойко следователи не составляли сообщение о подозрении.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в facebook, опубликовав докладную записку, в которой указано, что состоянием на 14 сентября 2016 сообщение о подозрении Бойко не составлялось и меры предосторожности не избирались.

Ранее депутат Сергей Лещенко заявил, что в ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации "схемы Курченко", когда тот работал в правительстве.

По его словам, документ был написан еще в июле 2015 года старшим прокурором Адрианом Лупу, который разоблачил Бойка как "участника преступной организации Сергея Курченко".

Нардеп сообщил, что тогда генпрокурор Виктор Шокин заблокировал документ. Лещенко добавил, что в день назначения Юрия Луценка генпрокурором, документ был направлен по почте на его имя.

Он также опубликовал часть текста этого представления.

Темы: Бойко Генпрокуратура Курченко Лещенко
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