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Лещенко оприлюднив фрагменти зниклого подання на Бойка

Вівторок, 16 травня 2017, 11:16

Депутат Сергій Лещенко заявляє, що у ГПУ було готове подання на депутата Юрія Бойка за сприяння в реалізації "схеми Курченка", коли той працював в уряді.

Про це Лещенко заявив на брифінгу і в своїй колонці на УП.

"Якщо роль Бойка в історії з вишками була очевидною, але не доведеною до кінця, а самі вишки загарбала Росія, – то в справі скрапленого газу Курченка слідство просунулося набагато далі: аж до підготовки подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешту Юрія Бойка", - написав Лещенко.

За його словами, документ був написаний ще в липні 2015 року старшим прокурором Адріаном Лупу, який викрив Бойка як "учасника злочинної організації Сергія Курченка".

"Однак тоді Шокін заблокував документ у нетрях прокуратури та тримав під сукном до останнього дня перебування на посаді", - зазначив Лещенко.

Він додав, що має текст цього подання у день призначення Луценка документ був направлений поштою на ім'я нового генпрокурора.

У червні 2014 року Лещенко отримав відповідь головного військового прокурора Анатолія Матіоса, що Бойка перевели у статус свідка.

У тексті подання розкривається схема: скраплений газ українського видобутку за заниженою вартістю викуповувався його фіктивними підприємствами начебто для потреб населення. А далі насправді продавався комерційним фірмам – за ринковими цінами.

Для цих потреб Курченко створив "злочинну організацію", як це кваліфікували слідчі.

"Перебуваючи на посаді міністра палива та енергетики, а в подальшому віце-прем'єр-міністра, Бойко всупереч інтересам держави використав надані йому повноваження та, ставши учасником підконтрольної Курченку злочинної організації, (...) вчинив умисний злочин проти власності", – йдеться у поданні, яке так і не підписав Луценко.

"Зазначу, поки Бойко ще не був міністром в уряді Януковича-Азарова, йому вже було відомо про цю схему Курченка. Бойко навіть писав депутатські звернення до Генпрокуратури про проведення перевірки. Останній такий документ був надісланий у березні 2010-го, за два дні до призначення Бойка міністром енергетики. Але, як ідеться в проекті подання, щойно Бойко став членом уряду, він змовився з Курченком", - зазначив депутат.

"Внаслідок спільних злочинних дій Бойка та членів злочинної організації Курченкавчинено незаконне заволодіння майном "Укргазвидобування" та "Укрнафти" – видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів склала 5,7 мільярдів гривень", - наводить він текст подання.

"За тим курсом це становило понад 700 мільйонів доларів. За даними слідства, у деякі періоди обсяги потреб населення в скрапленому газі завищувалися в 25-30 разів (!!!)", - наголосив він.

Щоб схема запрацювала, Курченко створив 12 фіктивних підприємств, "аби шляхом підробки документів надати видимість законності діяльності на ринку скрапленого газу".

"У матеріалах провадження є достатні докази для підозри Бойка за статтями участь в злочинній організації та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (частина 1 статті 255, частина 5 статті 191) – до 12 років з конфіскацією майна, а тому до нього може бути застосовано арешт", – сказано далі в поданні.

Українська правда

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Теми: Бойко
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