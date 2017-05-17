Прокуратура закончила расследование по "янтарной мафии" Ровенщины

740 просмотров
0
Среда, 17 мая 2017, 10:37

Прокуратура закончила досудебное расследование по так называемой "ровенской янтарной мафии" во главе с экс-заместителем областного прокурора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Досудебное следствие про ровненскую янтарную мафию во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено. Дело передано в Печерский суд", - написал он.

Как известно, в июле 2016 прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.

Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Украинская правда

Темы: янтарь Луценко Ровенская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Волыни изъяли янтаря почти на $2 миллиона 29 апреля 2017, 18:58
ГПУ связывает экс-добровольцев с торговлей янтарем и оружием 6 апреля 2017, 12:44
На Полесье копатели янтаря перекрыли дорогу к границе с Польшей 18 марта 2017, 13:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАТО о блокировке сайтов: это вопрос безопасности, а не свободы слова
Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru
Окрестности Авдеевки снова обстреляли. Повреждены дома
Хроника 17 мая. Януковича атакует венок, а Томенко размышляет о жадности Порошенко
Все новости
Фото

"Насквозь, синими нитками". Фотопроект о мамах особенных деток

Интервью

Как джазовая певица и басист "Океан Ельзи" создали дуэт MARU