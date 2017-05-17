Побег Януковича организовали генерал РФ и охранник Путина – следствие

Следствие установило личности российского генерала и охранника президента РФ Владимира Путина, организовывавших переправку бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году.



Об этом заявил прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью российскому изданию "Новая газета".



Донской сообщил, что Янукович в феврале 2014 дважды был на территории РФ.



"Первый раз — в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. – ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники — вопрос открытый", - сказал он.



"На территории Российской Федерации Янукович находился десять-двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано", - добавил Донской.



Он рассказал, что около 13.00 по Киеву Янукович вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России.



"В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - сказал он.



Как известно, по "делу Майдана" Януковичу инкриминируется организация умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, статья 115, часть 2 УК Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Также он подозревается в создании преступных организаций, статья 255, организации превышение власти сотрудниками правоохранительных органов, статья 365, и ряде других преступлений.