У Кравчука рассказали, как он попал в больницу

Первый президент Украины Леонид Кравчук проходил плановое ежегодное обследование, никакого предынфарктного состояния у него нет.



Об этом сообщила помощница Кравчука Елена Качуровская, передает Укринформ.



"Это преувеличение. Никакого состояния прединфарктного не было. У Леонида Макаровича это плановое ежегодное обследование", - сказала Качуровская.



По ее словам, обследование сердца была проведена в больнице "Феофания", после которого врачи рекомендовали поставить стенты.



"Это было запланировано, просто оказалась при обследовании проблема, и надо поставить их в профилактических целях... Это не госпитализация. Леонид Макарович самостоятельно поехал (в больницу - ред.), с ним все хорошо, сегодня вечером он уже будет дома", - добавила Качуровская.



Как известно, ранее в среду интернет-издание "Гордон", со ссылкой на собственный источник, сообщило, что первому президенту страны Леониду Кравчуку сделали тяжелую операцию на сердце.