У Кравчука рассказали, как он попал в больницу

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Среда, 17 мая 2017, 12:44

Первый президент Украины Леонид Кравчук проходил плановое ежегодное обследование, никакого предынфарктного состояния у него нет.

Об этом сообщила помощница Кравчука Елена Качуровская, передает Укринформ.

"Это преувеличение. Никакого состояния прединфарктного не было. У Леонида Макаровича это плановое ежегодное обследование", - сказала Качуровская.

По ее словам, обследование сердца была проведена в больнице "Феофания", после которого врачи рекомендовали поставить стенты.

"Это было запланировано, просто оказалась при обследовании проблема, и надо поставить их в профилактических целях... Это не госпитализация. Леонид Макарович самостоятельно поехал (в больницу - ред.), с ним все хорошо, сегодня вечером он уже будет дома", - добавила Качуровская.

Как известно, ранее в среду интернет-издание "Гордон", со ссылкой на собственный источник, сообщило, что первому президенту страны Леониду Кравчуку сделали тяжелую операцию на сердце.

Темы: Кравчук
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