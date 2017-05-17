ЗМІ повідомляють про операцію на серці Леоніду Кравчуку
Середа, 17 травня 2017, 09:36
ЗМІ повідомляють, що першому президенту країни Леоніду Кравчуку зробили важку операцію на серці.
Про це пише інтернет-видання Гордон, з посиланням на власне джерело.
Згідно з повідомленням, операцію зробили у вівторок, 16 травня.
"При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз все добре, він вже в палаті", - зазначив співрозмовник.
Також він сказав, що оперували першого главу держави в Інституті серця МОЗ України в Києві.
В Інституті серця "Українській правді" відмовились коментувати цю інформацію.
"Це точно без коментарів і не по телефону однозначно", - сказали в інституті.
Українська правда