ЗМІ повідомляють про операцію на серці Леоніду Кравчуку

ЗМІ повідомляють, що першому президенту країни Леоніду Кравчуку зробили важку операцію на серці.

Про це пише інтернет-видання Гордон, з посиланням на власне джерело.

Згідно з повідомленням, операцію зробили у вівторок, 16 травня.

"При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз все добре, він вже в палаті", - зазначив співрозмовник.

Також він сказав, що оперували першого главу держави в Інституті серця МОЗ України в Києві.

В Інституті серця "Українській правді" відмовились коментувати цю інформацію.

"Це точно без коментарів і не по телефону однозначно", - сказали в інституті.

Українська правда