Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ повідомляють про операцію на серці Леоніду Кравчуку

Середа, 17 травня 2017, 09:36

ЗМІ повідомляють, що першому президенту країни Леоніду Кравчуку зробили важку операцію на серці.

Про це пише інтернет-видання Гордон, з посиланням на власне джерело.

Згідно з повідомленням, операцію зробили у вівторок, 16 травня.

"При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз все добре, він вже в палаті", - зазначив співрозмовник.

Також він сказав, що оперували першого главу держави в Інституті серця МОЗ України в Києві.

В Інституті серця "Українській правді" відмовились коментувати цю інформацію.

"Це точно без коментарів і не по телефону однозначно", - сказали в інституті.

Українська правда

Теми: Кравчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Кравчук
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: