К Сущенко в московском СИЗО не пустили адвоката

Адвоката Марка Фейгина не пустили к его подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко в московское СИЗО "Лефортово".

Об этом юрист сообщил в Twitter.

"СИЗО "Лефортово", в канун рассмотрения судом моей жалобы на продление ареста подзащитного Сущенко, воспрепятствовало посещению его там", - написал Фейгин.

Он допустил, что причиной проблем с его посещением Сущенко стала болезненная реакция президента РФ Владимира Путина на слова украинского лидера Петра Порошенко о телефонном разговоре.

Також адвокат розповів, що передав представникам російської влади лист дев'ятирічного сина Сущенко Максима, в якому той просить Путіна відпустити батька.

"Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Тому звертаюся до вас особисто. Від вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі теж. Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, закінчиться і батько повернеться додому. Мені дев'ять років і я один сім'ю не потягну. Тож виручіть мене", – йдеться в листі.

Как сообщалось, 14 мая Порошенко рассказал на пресс-конференции, как просил Путина по телефону освободить украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не комментирует заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он обсуждал по телефону с Владимиром Путиным ситуацию с арестованным в России украинским гражданином Романом Сущенко.

"Мы сообщаем о тех разговорах и тех моментах, которые обсуждались президентом, о которых считаем целесообразным сообщить", — сказал он.

Украинская правда