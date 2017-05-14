Порошенко рассказал, о чем просил Путина по телефону

Президент Петр Порошенко рассказал, как просил своего коллегу из России Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы", - сказал глава государства.

По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Романа с семьей.

Порошенко заверил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой не только Сущенко, но и всех других, кто незаконно находится в тюрьмах в РФ и на оккупированной территории Украины.

Евгений Кизилов, УП