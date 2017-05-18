К крымским татарам вернулись ужасы 1944 года – МинВОТ

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Четверг, 18 мая 2017, 15:21

Сейчас крымские татары переживают чуть ли не самые страшные времена с 1944 года, когда их депортировали из Крыма на восток СССР.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Сегодня крымскотатарский народ переживает чуть ли не самые страшные времена с момента депортации. Случаи исчезновения крымских татар, возбуждение дел по сфабрикованным обвинениям, длительные сроки заключения, запрет Меджлиса, создание подконтрольных органов самоуправления, дискредитация представителей кырымлы (крымских татар – ред.) в СМИ, запрет въезда на территорию Крыма огромному количеству украинских граждан, запрет митингов – все это страшные отголоски преступления 1944 года", - заявляют в министерстве.

Там напомнили, что в мае 1944 года всего за два дня были депортированы почти 200 тысяч крымских татар с полуострова Крым на восток СССР. Из-за высокой скорости вывоза многие из них погибли по дороге. Сегодня вся Украина чтит память жертв этого преступления, а также отмечает его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

"В 2015 году Украина признала депортацию кырымлы геноцидом. Придет время и сегодняшние преступления будут осуждены миром. Уже есть весомые сдвиги в деле Украины против Российской Федерации в Международном Суде ООН", - также напомнили в МинВОТ.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий говорят, что прилагают все усилия, чтобы защитить каждого жителя Крыма, каждого переселенца, чьи права нарушаются.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В 18:00 в четверг на Майдане Независимости в Киеве начнется молитва в память о жертвах депортации 1944 года в Крыму.

Украинская правда

Темы: оккупация Крым крымские татары Кабинет министров
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