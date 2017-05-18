Чубаров: Путин продолжает в Крыму репрессии Сталина

Глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров назвал действия президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина.

Об этом Чубаров заявил, выступая с трибуны Верховной Рады по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"В своем маниакальном стремлении очистить Крым от его коренных жителей и заселить полуостров россиянами Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина, по приказу которого крымскотатарский народ был подвергнут тотальной депортации со своей исторической родины 18 мая 1944 года", - сказал депутат.

Он отметил, что насильственные похищения и убийства крымских татар, многочисленные нападения и обыски в их домах, запрет деятельности Меджлиса, судебное преследование его членов, массовые задержания мусульман в Крыму и запрет независимых крымскотатарских СМИ – это сознательная политика этноцида крымскотатарского народа со стороны российской власти.

От имени всех крымских татар он выразил благодарность украинской нации за поддержку в эти трудные для них времена.

По словам председателя Меджлиса, сейчас он и его соратники делают все для того, чтобы уже в ближайшие месяцы разработать изменения и дополнения к Конституции Украины и так переформатировать крымскую автономию, чтобы "укрепить украинскость на крымской земле", закрепить право крымскотатарского народа на самоопределение на своей родине.

Чубаров сообщил, что в четверг в 18:00 на Майдане Независимости в Киеве начнется молитва в память о жертвах депортации 1944 года в Крыму. За помощь в организации этого мероприятия он поблагодарил Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Евгений Кизилов, УП