Порошенко присвоил замученному Решату Аметову звание Героя Украины

1125 просмотров
0
Четверг, 18 мая 2017, 16:41

Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении Решату Аметову звание Героя Украины.

Об этом Порошенко сказал на вечере-реквиеме в День памяти жертв депортации крымских татар.

"Он был замучен, но он не сдался. И только мысль о последних минутах Решата в каждого нормального человека вызывает ужас и боль. Но его смелость вызывает большое уважение и почтение. Хочу вам сообщить, что я принял решение о присвоении Аметову звания Героя Украины", - сказал Порошенко.

Как известно, 3 марта 2014 года Решат Аметов призвал пикетировать Совет министров Крыма и вышел на одиночный протест в Симферополе.

Три человека из так называемых "отрядов самообороны Крыма" вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил.

15 марта Аметов был найден мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пытки, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники.

18 марта Аметова похоронили на городском кладбище Симферополя Абдали. Из-за его смерти сиротами остались трое детей.

4 ноября 2014 года российские следователи закрыли дело об убийстве Аметова, так как "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено".

Украинское следствие установило, кто является убийцей Аметова, однако считает, что он находится в Донецкой области на территории, контролируемой боевики "ДНР".

Украинская правда

Темы: Порошенко крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове забросали мусором магазин Roshen 18 мая 2017, 15:48
Порошенко: Мы полны решимости вернуть оккупированный Крым 18 мая 2017, 12:25
Порошенко вошел в пятерку самых богатых чиновников 18 мая 2017, 11:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии
"Киевстар" и Vodafone уже заблокировали российские соцсети
Дело Шеремета: СБУ рассказала об Устименко и не объяснила удаленные видео
Reuters: У штаба Трампа было 18 контактов с РФ, общались и с Медведчуком
Все новости
Берегиня

Водитель в вышиванке

Ссылки недели

Много искусства, науки и красоты