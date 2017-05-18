Порошенко присвоил замученному Решату Аметову звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении Решату Аметову звание Героя Украины.

Об этом Порошенко сказал на вечере-реквиеме в День памяти жертв депортации крымских татар.

"Он был замучен, но он не сдался. И только мысль о последних минутах Решата в каждого нормального человека вызывает ужас и боль. Но его смелость вызывает большое уважение и почтение. Хочу вам сообщить, что я принял решение о присвоении Аметову звания Героя Украины", - сказал Порошенко.

Підписав указ про присвоєння Решату Аметову звання Героя України — Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2017

Как известно, 3 марта 2014 года Решат Аметов призвал пикетировать Совет министров Крыма и вышел на одиночный протест в Симферополе.

Три человека из так называемых "отрядов самообороны Крыма" вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил.

15 марта Аметов был найден мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пытки, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники.

18 марта Аметова похоронили на городском кладбище Симферополя Абдали. Из-за его смерти сиротами остались трое детей.

4 ноября 2014 года российские следователи закрыли дело об убийстве Аметова, так как "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено".

Украинское следствие установило, кто является убийцей Аметова, однако считает, что он находится в Донецкой области на территории, контролируемой боевики "ДНР".

Украинская правда