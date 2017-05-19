США нанесли Сирии авиаудары по проправительственным силам

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Пятница, 19 мая 2017, 01:36

Военные США 18 мая нанесли воздушные удары против поддерживаемых сирийским режимом боевиков возле границы с Иорданией.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Радио Свобода.

Один из чиновников США сообщил, что удар у города Ат-Танф уничтожил по меньшей мере один танк и один бульдозер.

Другой американский чиновник отметил, что авиаудары были осуществлены после того, как авиация США сделала предупредительные выстрелы для предотвращения передвижения боевиков.

Представитель поддерживаемых США повстанцев в Сирии сообщил, что авиаудары попали в конвой боевиков, поддерживаемых Сирией и Ираном, направлявшийся к военной базе "Танф" в южной сирийской провинции Дейр-Зор, где базируются силы американского и британского спецназа.

По сообщению, авиаудар был осуществлен после столкновений повстанцев с проправительственными военизированными отрядами на трассе Дамаск-Багдад, в 27 километрах от базы "Танф".

В Пентагоне пока эти сообщения не комментировали.

Эти авиаудары могут стать первыми против союзных сирийской власти сил после того, военные США нанесли удары по правительственной военной базе в ответ на химические атаки в провинции Идлиб.

Темы: Сирия США
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