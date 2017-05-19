Трамп: назначение спецпрокурора по связям с РФ вредит стране

Президент США Дональд Трамп считает, что назначение специального советника по расследованию связей с Россией наносит вред Соединенным Штатам.

Об этом сообщает CNBC.

"Я считаю, что это ужасно вредит нашей стране, потому что показывает, что мы разделенная, растерянная, не единая страна. У нас есть очень важные вещи, которые нужно делать прямо сейчас, в том числе, торговые, военные соглашения, или же необходимость остановить ядерную угрозу - все те вещи, которые мы обсуждали сегодня. И я думаю, что это показывает очень разделенную страну", - заявил Трамп во время ланча с репортерами и телеведущими..

Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерено сосредоточиться на экс-советнике Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Как сообщалось, Флинн отказался выполнять официальные предписания Комитета по вопросам разведки Сената США, который обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.