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Флінн не виконає вимогу передати інформацію про зв’язки з РФ Сенату

П'ятниця, 19 травня 2017, 02:59

Екс-радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн не виконуватиме офіційні приписи Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Про це заявив адвокат Флінна Роберт Кельнер, повідомляє CBS News.

Голова комітету Річард Берр і старший член комітету Марк Уорнер наразі визначають подальші дії після того, як Флінн проігнорував їхній запит від 10 травня щодо надання документів про його співпрацю з представниками російського уряду.

Як повідомлялося Флінн отримав від комітету з розвідки вимогу у вигляді повістки, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами.

Ненадання документів після отримання повістки може бути визнане неповагою до конгресу, що, в свою чергу, загрожує штрафом або позбавленням волі.

Раніше комітет з розвідки відкинув прохання Флінна надати йому імунітет в обмін на дачу свідчень у справі про втручання Росії в американські вибори.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що у лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування стосовно екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

Теми: ТрампСШАРосія
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