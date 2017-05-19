Флінн не виконає вимогу передати інформацію про зв’язки з РФ Сенату

Екс-радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн не виконуватиме офіційні приписи Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Про це заявив адвокат Флінна Роберт Кельнер, повідомляє CBS News.

Голова комітету Річард Берр і старший член комітету Марк Уорнер наразі визначають подальші дії після того, як Флінн проігнорував їхній запит від 10 травня щодо надання документів про його співпрацю з представниками російського уряду.

Як повідомлялося Флінн отримав від комітету з розвідки вимогу у вигляді повістки, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами.

Ненадання документів після отримання повістки може бути визнане неповагою до конгресу, що, в свою чергу, загрожує штрафом або позбавленням волі.

Раніше комітет з розвідки відкинув прохання Флінна надати йому імунітет в обмін на дачу свідчень у справі про втручання Росії в американські вибори.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що у лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування стосовно екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна.