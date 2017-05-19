Оппоблок и партия Ляшко до сих пор ведут страницы "Вконтакте"

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Пятница, 19 мая 2017, 11:02

Две парламентские политические партии "Оппозиционный блок" и Радикальная партия Олега Ляшко, продолжают вести страницы в российской соцсети "Вконтакте".

Об этом сообщает 19 мая Комитет избирателей Украины.

В течение последних дней на страницах этих политических сил "Вконтакте" проводилась активная деятельность. В частности, были размещены ряд публикаций на политическую тематику, а также фото и видеоматериалы.

Среди прочего "Оппозиционный блок" обнародовал заявление о несогласии с указом президента о запрете "Вконтакте".

Страницы партий являются подлинными, поскольку на них размещена ссылка на официальных сайтах Оппоблока и РПЛ, отмечают в КИУ.

Страницей РПЛ в сети "ВКонтакте" является персональная страница Олега Ляшко. В группе Оппоблока "Вконтакте" 6 тысяч участников, у Олега Ляшко – 88 тысяч подписчиков.

ВО "Батькивщина", которая также имела сторинкув российской соцсети, приостановила ее работу после публикации 17 мая соответствующего указа президента и убрала ссылки на нее с партийного сайта.

В феврале 2017 года Комитет избирателей Украины призвал политические партии закрыть свои страницы в российских соцсетях. После этого упоминание о странице "Вконтакте" с официального сайта убрало ВО "Свобода".

Темы: соцсети санкции интернет
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