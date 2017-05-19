Артеменко оспорил в суде свое изгнание из Рады

Экс-депутат Верховной Рады Андрей Артеменко обратился в Высший админсуд с требованием отменить решение парламента о прекращении его депутатских полномочий.

Об этом пишут "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

В частности, Артеменко просит суд признать незаконным или отменить соответствующее постановление Рады от 16 мая.

Председательствующим судьей определен Олег Кравцов.

Как известно, 16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Позднее Высший административный суд отказался приостановить действие указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Артеменко.