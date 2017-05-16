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Рада отобрала мандат у Артеменко

Вторник, 16 мая 2017, 11:22
Рада отобрала мандат у Артеменко
slovoidilo.ua

Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко.

За соответствующий проект постановления №6445 проголосовали 244 депутата.

Депутат Павел Пинзеник объяснил, что по Конституции полномочия депутата прекращаются, если он лишается украинского гражданства.

При этом депутат Виктория Войцицкая призвала СБУ проверить на двойное гражданство всех членов парламента.

Как сообщалось, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада
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