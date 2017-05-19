Е-декларантов обязали избавиться от российских почтовых ящиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции требует от субъектов декларирования изменить электронные адреса российских доменов в Реестре деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - отмечают в агентстве.

Это требование в НАПК объяснили указом президента от 15 мая, которым, в частности, блокируются российские почтовые сервисы.

Борцы с коррупцией подробно объяснили, что для этого нужно сделать:

"Для изменения электронного почтового ящика учетной записи необходимо на одном из украинских почтовых сервисов получить персональный электронный адрес. После этого авторизоваться в Реестре по ссылке portal.nazk.gov.ua с помощью собственной ЭЦП. Затем нужно перейти во вкладку "Мой профиль", нажать кнопку "Изменить контактные данные", в поле "Новый E-mail" указать новый почтовый ящик и нажать кнопку "Изменить E-mail". На почтовый ящик придет письмо "Смена E-mail | ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ". Для изменения E-mail перейдите по ссылке", - инструктируют в агентстве.

В НАПК подчеркнули, что для изменения электронного адреса в личном кабинете реестра не нужно получать новую ЭЦП.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, которым предусмотрена блокировка российских почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua, российских социальных сетей "Одноклассники" и "Вконтакте", поисковика Yandex и сопутствующих сервисов.

Украинская правда