Пограничники возобновили работу КПВВ "Гнутово"

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Пятница, 19 мая 2017, 14:42

Государственная пограничная служба возобновила работу КПВВ "Гнутово" возле села Пищевик Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Сейчас пропуск через линию разграничения граждан и транспортных средств в направлении КПВВ "Гнутово" восстановлен. Контрольный пункт въезда-выезда работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КПВВ "Гнутово" в пятницу, 19 мая, не работал, потому что боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту возле села Пищевик Донецкой области.

В пресс-центре АТО отметили, что вблизи блок-поста боевиков 19 мая утром были обстрелы, которые осуществляли боевики.

Украинская правда

Темы: Донецкая область АТО
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