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КПВВ "Гнутове" не працює через бойовиків, які зупинили свій блок-пост

П'ятниця, 19 травня 2017, 11:58

КПВВ "Гнутове" не працює, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу с. Піщевик Донецької області.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"КПВВ "Гнутове" не працює, тому що бойовики на своєму блок-пості із невстановлених причин не пропускають людей", - зазначив Слободян.

"Зараз я не знаю з приводу обстрілу Піщевика, але я можу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо з КПВВ "Гнутове", який навпроти. Бойовики дійсно не пропускають на своїх так званих блок-постах осіб і транспортні засоби з поки що для нас не встановлених причин. Наразі ми відстежуємо ситуацію і вже проінформували про це представників ОБСЄ", - додав він.

У прес-центрі АТО зазначили, що поблизу блок-поста бойовиків сьогодні, 19 травня, зранку були обстріли.

"Сьогодні зранку в районі Піщевика були відносно потужні обстріли. Але інформації, що стріляли в сам блок-пост, немає", - сказали у прес-центрі АТО.

Також в прес-центрі зазначили, що стріляли бойовики.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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