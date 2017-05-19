"Опоблок" не будет удаляться из российских соцсетей
Партия "Оппозиционный блок" заявляет, что сохранит свою страницу в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Об этом заявил народный депутат от ОБ Юрий Павленко, говорится в сообщении пресс-службы партии.
По его словам, решение СНБОУ о закрытии доступа к соцсетям не запрещает пользоваться ими гражданам Украины, поэтому партия продолжит общение с избирателями в соцсетях.
"Наша партия всегда была со своими избирателями. Мы и дальше продолжим общение во всех соцсетях", - сказал Павленко.
16 мая 2017 Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.
Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети
Украинская правда
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гроші в бюджет ху'йла щоб було з чого робитидля них кулі, колючий дріт на концтабори та годувати охоронних собак? герої, нічого не скажеш...............
Одна річ - не подумали, не ставили собі питання таким чином, не знали.
І геть інша річ - поставлені до відома, обізнані, і навмисно продовжують спонсорувати тероризм.
+ підтримувати ФСБшну спєцапєрацию проти України...
Це вже інше