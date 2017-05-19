"Опоблок" не будет удаляться из российских соцсетей

Партия "Оппозиционный блок" заявляет, что сохранит свою страницу в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".



Об этом заявил народный депутат от ОБ Юрий Павленко, говорится в сообщении пресс-службы партии.



По его словам, решение СНБОУ о закрытии доступа к соцсетям не запрещает пользоваться ими гражданам Украины, поэтому партия продолжит общение с избирателями в соцсетях.



"Наша партия всегда была со своими избирателями. Мы и дальше продолжим общение во всех соцсетях", - сказал Павленко.

16 мая 2017 Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".



15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Украинская правда