Порошенко вирішив закрити свої сторінки в російських соцмережах

Президент Петро Порошенко пообіцяв закрити свої офіційні сторінки в російських соцмережах "Вконтактє" та "Однокласники".

Таку заяву-попередження голова держави розмістив у вищезгаданих соціальних мережах.

"Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до "Вконтактє", "Однокласники", "Яндекс" та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки Президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - заявив він.

Президент пояснив, що його команда використовувала ці сторінки з метою впливу на опонентів та контрпропаганди, "але масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема - нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що прийшов час діяти інакше і більш рішуче".

Він запропонував своїм читачам слідкувати за його сторінками в інших соціальних мережах.

Також на сайті президента зникла кнопка, натискаючи на яку можна було поділитися інформацією у російській соцмережі "Вконтакте".

Іще дві години тому відповідну піктограму було видно під усіма документами президента, у тому числі під указом, який забороняє "Вконтакте" на території України.

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Як повідомлялося, президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Українська правда