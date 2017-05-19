ГПУ: Работника НАБУ поймали на взятке в размере 150 тыс долларов

Сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, правоохранитель требовал 300 тыс долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов на Сумщине за прекращение в отношении нее уголовного преследования и закрытие уголовного производства.

"В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов милиционер согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. На получении этой суммы - 150 тысяч долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской области и СБУ", - написала Сарган на Facebook.

Украинская правда