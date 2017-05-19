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НАБУ опровергает информацию о задержании своего сотрудника

Пятница, 19 мая 2017, 19:15

Национальное антикоррупционное бюро опровергает информацию, распространенную пресс-секретарем генпрокурора Ларисой Сарган о якобы задержании сотрудника НАБУ по факту вымогательства неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице НАБУ.

"Никто из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро сейчас не задержан. Информация, распространенная пресс-секратарем господина Луценко, является ошибочной. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления", - отметили в ведомстве.

Как известно, Сарган сообщила, что сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Украинская правда

Темы: НАБУГенпрокуратура
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