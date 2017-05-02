Одесса: обстановка спокойная, у женщины забрали "георгиевскую ленту"

Обстановка в Одессе спокойная, полиция зафиксировала лишь один случай ношение гражданкой "георгиевской ленты".

Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, сообщает пресс-служба полиции.

По его словам, с женщиной была проведена разъяснительная работа, ленту изъяты.

Бабич отметил, что больше всего граждан на Куликовом поле правоохранители ожидают ближе к обеду. Все локации перекрыты нарядами полиции и Нацгвардии.

Фото Нацполиции

Граждане могут свободно попасть на территорию Куликова поля через арочные металлоискатели. При этом правоохранители осматривают вещи посетителей, а при необходимости - проводят поверхностный осмотр и самих посетителей.

Полиция напоминает, что к месту проведения массовых мероприятий на Куликовом поле запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения террористического акта или нанесения телесных повреждений другим лицам.

Вместе с тем, "Автомайдан-Одесса" сообщает, что его активисты организовали блокпост на трассе "Одесса-Киев" и не пустят в город сепаратистов.

Как известно, 2 мая 2014г. во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Однако первыми жертвами столкновений были проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.