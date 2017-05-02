Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за "минирования". Есть задержанный
Полиция проводит эвакуацию граждан с Куликова поля в Одессе из-за сообщения о заминировании. Задержан мужчина, который вел себя агрессивно по отношению к полицейским.
Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
По его словам, после получения сообщения о заминировании полиция создала коридор и попросила людей отойти, чтобы кинологи и взрывотехники могли обследовать территорию.
Однако группа граждан отказалась отойти, и полиция их оттеснила, чтобы освободить проход для кинологов и взрывотехников.
"Один из граждан начал агрессивно вести себя по отношению к полицейским, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас он доставлен в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.
Он отметил, что полиция в очередной раз призывает граждан выполнять законные требования полицейских, поскольку они направлены на обеспечение охраны общественного порядка.
Екатерина Тищенко, УП
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