Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за "минирования". Есть задержанный

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Вторник, 2 мая 2017, 13:18
Фото полиции Одесской области

Полиция проводит эвакуацию граждан с Куликова поля в Одессе из-за сообщения о заминировании. Задержан мужчина, который вел себя агрессивно по отношению к полицейским.

Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, после получения сообщения о заминировании полиция создала коридор и попросила людей отойти, чтобы кинологи и взрывотехники могли обследовать территорию.

 
Фото полиции Одесской области

Однако группа граждан отказалась отойти, и полиция их оттеснила, чтобы освободить проход для кинологов и взрывотехников.

 

"Один из граждан начал агрессивно вести себя по отношению к полицейским, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас он доставлен в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.

 

Он отметил, что полиция в очередной раз призывает граждан выполнять законные требования полицейских, поскольку они направлены на обеспечение охраны общественного порядка.

В 13:25 спикер Нацполиции добавил, что полиция быстро проверила сообщение о заминировании. Взрывчатки не нашли, людей будут снова пускать на Куликово поле.

Екатерина Тищенко, УП

Темы: Одесса
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