Меркель и Путин поговорили о Донбассе, "Минске" и террористах

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Вторник, 2 мая 2017, 16:40

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН.

Об этом Меркель заявила 2 мая на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Здесь не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы", - отметила Меркель.

Говоря о Минских соглашениях, Меркель отметила, что Германия "будет прилагать все усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности".

По словам канцлера ФРГ, она недовольна нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины, пишет Интерфакс.

Также канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей госгранице на Донбассе.  

"Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть Минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала Меркель.

"Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового", - добавила она. По словам Меркель, в настоящее время проблема заключается не в необходимости заключения нового соглашения по Украине, а в выполнении прежнего.

"Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение", - заявила Меркель.

"Экспроприация предприятий, транспортная блокада и другие вопросы нужно очень тщательно изучать и сделать все возможное, чтобы повернуть это назад", - добавила она.

"Нам нужно перемирие. Оно имеет существенное значение для дальнейшего развития событий", - подчеркнула Меркель, пишет Европейская правда.

Канцлер Германии также напомнила, что снятие санкций с России возможно только после выполнения РФ Минских договоренностей.

"Мы также поговорили о Сирии, я, как федеральный канцлер отметила, что мы готовы сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие и прекращение огня, чтобы помочь людям на местах. Мы едины в том, что касается борьбы с международным терроризмом. В этом вопросе Германия и РФ могут сотрудничать еще теснее", - добавила канцлер ФРГ.

Украинская правда, Интерфакс-Украина

Темы: Донбасс Меркель Путин
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