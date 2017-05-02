Путин заявил, что Украина утратила шанс реализовать "Минск"

Нынешняя власть в Украине утратила шанс реализовать "минские соглашения".

Об этом, как сообщает РИА Новости, 2 мая заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Убежден, что сегодняшняя киевская власть потеряла шанс реализовать "минские договоренности" тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности. Сегодня ... возможности у верхнего политического эшелона власти стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации", - заявил он.

Путин добавил, что "несмотря на это нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", в рамках действующих соглашений".

"Мы находимся в постоянном контакте с другими участниками нормандского формата. Последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. Нормандская четверка должна и дальше активно заниматься урегулированием украинского кризиса. Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции", - заявил Путин.

"Мы согласились, что среди главных задач (выполнения Минска) должно быть разведения сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", - добавил он.

При этом Путин добавил, что "Донбасс от Украины никто не отделял, это делает с помощью блокады сама украинская власть".