Пожар в Балаклее: На ликвидацию последствий выделили 145 миллионов

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Суббота, 20 мая 2017, 12:31

На ликвидацию последствий пожара в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны выделено 145 млн гривен, территория вокруг места чрезвычайной ситуации полностью разминирована, работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.

Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

"145 млн гривен было выделено на устранение последствий чрезвычайной ситуации и восстановление нормальной жизни в городе. Территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации, полностью разминирована. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, частных домов, объектов социальной сферы", - отметил он.

По данным премьера, по состоянию на 19 мая восстановлено более половины частных и около 85% многоквартирных домов, а также 70% объектов инфраструктуры.

Как известно, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в ходе разминирования территории вокруг 65-го арсенала ВСУ около Балаклеи Харьковской области собрали около 29 тыс. взрывоопасных предметов, очистки территории полностью завершено.

23 марта в Балаклее на территории военного арсенала МОУ возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

В результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Темы: Харьковская область чрезвычайное происшествие
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IP: 35.189.200.---spitfire20.05.2017 13:19
145 млн гривень було виділено на усунення наслідків надзвичайної ситуації і відновлення нормального життя у місті.
чужі гроші витрачати досить просто, пане прем'єр.
але чи покарані винні? чи вони засуджені і ув'язнені? чи конфісковано їхнє майно для покриття збитків?
чи втратив посаду керівник складів, його начальство, міністр оборони?
а де завжди помітна військова прокуратура на чолі із заплямованим татуюваннями матіосом?
чи параліч влади і кругова порука злочинців при владі нахабно триває далі?
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