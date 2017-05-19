Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В районі Балаклії зібрали 29 тисяч боєприпасів

П'ятниця, 19 травня 2017, 14:50

Під час розмінування території навколо 65-го арсеналу ВСУ близько Балаклії Харківської області зібрали близько 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Очищення повністю завершено.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки в Балаклію, передає в п'ятницю прес-служба міністерства.

"Територію, що постраждала внаслідок надзвичайної ситуації 23 березня у м. Балаклія на Харківщині на території 65 арсеналу Збройних сил України, коли виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, повністю розміновано й очищено", - йдеться у повідомленні.

За словами Зубка, 18 травня балаклійській громаді передали "безпечні, знешкоджені" землі. Балаклія, 9 населених пунктів та прилегла до арсеналу 10-кілометрова зона, забруднена боєприпасами, очищені.

Він повідомив, що до розмінування долучилися піротехнічні бригади та екіпажі інженерної техніки із 18 областей України.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяХарківська областьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
надзвичайна подія
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: