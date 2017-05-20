Зеркаль: Россия как постоянный член СБ ООН считает себя почти неприкосновенной

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Суббота, 20 мая 2017, 13:49

Россия как постоянный член Совета безопасности ООН считает себя практически неприкосновенной и цинично рассчитывает на свою безнаказанность за грубые нарушения международного права, учитывая ограниченность международно-правовых инструментов, которые могут быть применены к ее поведению.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Автор указывает, что РФ пытается вести собственную "бешеную геополитику" не считаясь с правилами и нормами. Эту позицию российская сторона продемонстрировала во время мартовских слушаний в Международном суде ООН.

"Суть такого поведения очень проста: "Мы делаем все так, чтобы нам за это ничего не было, для этого утверждаем и доказываем, что нас здесь нет". "Зеленые человечки", "Бук", оружие - все это появлялось на территории Украины из России, которая продолжает уверять мир, что она тут ни при чем", - говорится в статье.

Говоря о том, какие инструменты можно использовать для противодействия российской агрессии, Зеркаль указывает, что Москва рассчитывает на свой статус постоянного члена СБ ООН и ограниченность инструментов международного права.

"Россия как постоянный член СБ ООН считает себя почти неприкосновенной и рассчитывает на безнаказанность, учитывая ограниченность международно-правовых инструментов, которые могут быть применены к ее поведению. Расчет циничный, но небезосновательный. Разве удалось Грузии привлечь Россию к ответственности? К сожалению, ответ - нет", - подчеркивает замглавы МИД.

По ее словам, именно на такой сценарий рассчитывает Россия и в случае с Украиной, поскольку знает, что может заблокировать в Совбезе ООН любую резолюцию, как это было с резолюцией, которой предусматривалось создание специального трибунала по "Боингу" МН17.

"РФ сознательно и агрессивно избегает даже не наказания, а просто применения правовых инструментов. Поэтому единственный путь восстановления справедливости - использование имеющихся обязательных инструментов, какими бы сложными они ни были", - заключает автор.

Как известно, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины, которая требует привлечь к ответственности Россию за поддержку террористов на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму.

Темы: ООН суд Росcия
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IP: 213.109.233.---hahava20.05.2017 14:11
як вже набридло це ниття. Які міжнародні інструменти, проснися. Їх ніколи і не існувало. Єдиний інструмент це можливість впливу. Якщо ви тільки крадете, нічого не створююте, тоді і впливу у вас немає.
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IP: 93.75.41.---formalin20.05.2017 14:08
Проблема у тому, що ця позиція Росії давно усім (то в темі), крім "молодої порослі укрполітики" була відома. А ця поросль будувала курс української зовнішньої політики, спираючись більше на власні враження, власну освіченість і власну некомпетентність, аніж на досвід попереднього покоління. Рухаємося кривими шляхами - замість прямих!
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