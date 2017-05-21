Полиция открыла производство из-за взрыва гранаты в офисе КУН

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Воскресенье, 21 мая 2017, 12:15

По факту взрыва в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве начато уголовное производство.

Об этом сообщила спикер киевской милиции Оксана Блищик в Facebook.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. По предварительному заключению экспертов, взорвалась граната РГД-5.

Сообщение о взрыве в доме на улице Антоновича поступило в дежурную часть Голосеевского управления полиции в 22:25 субботы.

Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на исследование. Поэтому, по предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За совершение правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Темы: Киев полиция
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