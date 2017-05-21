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В офіс КУН в Києві кинули бойову гранату

Неділя, 21 травня 2017, 00:51
В офіс КУН в Києві кинули бойову гранату

В столиці стався напад на офіс "Конгресу Українських Націоналістів".

Про це  повідомляє Київ Оперативний.

В будівлю, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться офіс "Конгресу Українських Націоналістів", кинули бойову гранату.

Повідомляється, що правоохоронці прибули на місце через декілька хвилин. В офісі сильне задимлення. На місце також прибули співробітники ДСНС і швидка допомога. Однак, їх втручання не знадобилося, жертв і постраждалих немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група головного управління поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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