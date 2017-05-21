У Садового отреагировали на задержанные фуры со "львовским" мусором

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Воскресенье, 21 мая 2017, 17:54

Все, кто осуществляет сброс мусора за пределами полигонов за пределами заключенных договоров, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Львовского горсовета, обнародованном 21 мая после очередного задержания грузовиков со "львовским" мусором.

"В  настоящее время информация, что мусор, который сбросили в Киевской области, именно из Львова - не подтверждена", - заявил заммэра Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, комментируя сообщение о сбросе якобы львовского мусора в с. Подгорцы Киевской области.

Он добавил, что горсовет сделал запрос правоохранителям для получения оперативных данных о задержанных грузовиках. 

"Если будет установлена сознательная связь между львовскими перевозчиками и агентами, которые сбросили мусор за пределами полигона, ко львовским перевозчикам будут применены жесткие меры путем расторжения договора", - заявил Бабак.

Как известно, ранее в полиции сообщили, что  в с.Подгорцы Обуховского района на Киевщине были задержаны грузовики, которые ссыпали на землю мусор со Львовской области.

Накануне сообщалось о задержании грузовика, который осуществил несанкционированный сброс "львовского" мусора в Житомирской области. 

15 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе накопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Темы: Львов
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